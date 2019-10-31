Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Забота о себе — это не просто макияж перед выходом на работу или тайский массаж раз в месяц. Речь идет о понимании того, где вы находитесь энергетически, и о том, как заботиться о себе на уровне ума, тела и души. Помните, что если вы говорите «да» себе, иногда вы говорите «нет» миру. Как эмпат, вы должны понимать, что установка определенных границ является формой сохранения. Вы также находитесь в точке своего путешествия, где вы не ищете мимолетных романов. Если кто-то хочет стать частью вашей жизни, он не остановится на полпути.

Эта глава вашей жизни требует, чтобы вы отмечали перемены вашего душевного состояния. Приложите сознательные усилия, чтобы понять, откуда они берутся, и что их провоцирует. Это поможет вам найти золотую середину. Таким образом, религия, ритуалы и церемонии, вероятно, станут неотъемлемой частью вашего дня. Воссоединитесь со своей верой и продолжайте добросовестно делать то, что помогает вам осознавать происходящее.

Ожидайте — большие перемены уже близко. Некоторые из вас могут строить или ремонтировать дом. Другие могут переехать после периода борьбы, финансового или иного. Отправьте молитву благодарности в космос и подумайте о том, как вы можете сделать это место комфортнее для себя. Вам не нужно тратить кучу денег, если вы не хотите. Несколько обновлений здесь и там могут иметь большое значение. В качестве альтернативы, вы также можете рассмотреть возможность переработки того, что у вас уже есть.

Сны, видения, знаки и символы. Подземный мир — это место, где находится магия. Сейчас самое время, чтобы связаться со своим внутренним волшебником. Ведите журнал сверхъестественных событий в вашей жизни, чтобы отслеживать всю информацию, которая проходит через вас. Вам понравится соединять «точки» позже. Комфорт останется для вас важной темой. Как всегда, берегите свой собственный сад.

Скорпион, ищи магию в обыденном. Простые, повседневные ритуалы, такие как зажигание свечи или заваривание чая, когда они сделаны с намерением, могут помочь воплотить ваши самые смелые мечты. Овен, подземный мир — это место, где находится магия. Сегодня вас просят связаться с вашим внутренним волшебником. Водолей, помните, что любовь и свобода — это синонимы. Иногда вам просто нужно отпустить человека. Подробнее — в ежедневном гороскопе 5-tv.ru.

♌ Лев

Вот несколько вещей, о которых вам нужно помнить, ориентируясь в своей жизни: Создайте свои правила; делайте то, что кажется вам подлинным; не чувствуйте необходимости придерживаться норм, если они не резонируют с вами. Вы — вдохновитель, тот, кто находится на переднем крае революции. В этот момент вы одержали личную победу, которая заслуживает того, чтобы ее праздновали. Некоторые из вас испытывают любовь раз в жизни. Не бойтесь проявлять эмоции.

Космический совет: ваши личные победы заслуживают празднования.

♍ Дева

Не поддавайся своей собственной драме. Все не так сложно. Задайте себе этот простой вопрос, прежде чем двигаться дальше: «Мое сердце чувствует себя в согласии с данным выбором?» Если нет, отклоните предложение вежливо. Вы не должны ни перед кем объясняться, кроме вас самих. Если вы размышляете между тем, чтобы проводить время с другими людьми или оставаться дома и заботиться о своем собственном храме, выберите последний вариант. Конфликт не возник бы, если бы у вас было настроение играть.

Космический совет: если вы сомневаетесь, прислушайтесь к своему сердцу.

♎ Весы

На базаре любви, приготовьтесь стереть ноги. Сюрприз! Влюбленный в вас выступает за лояльность и хочет долгосрочных обязательств. Помните, любовь с первого взгляда — это миф. Разрешите ей строиться медленно, и вы будете удивлены во многих отношениях. Этот этап также приносит с собой отличные новости в финансовой сфере. Если вы ищете инвестора, верьте, что вы найдете его в ближайшее время.

Космический совет: укрепить вашу связь.

♏ Скорпион

Пока остальной мир пытается найти свой центр, вы воссоединяетесь со своим самым подлинным «я» и сияете своим светом. В конце концов, это ваше любимое время года. Ищите магию в обыденном. Простые, повседневные ритуалы, такие как зажигание свечи или заваривание чая, когда они сделаны с намерением, могут помочь воплотить ваши самые смелые мечты. Говоря о дикой природе, ваша энергия привлекает множество поклонников. В настроении любить и быть любимым? Не бойтесь рисковать тем, с кем ваше сердце чувствует себя на одной волне.

Космический совет: создайте правильную атмосферу.

♐ Стрелец

У некоторых из нас есть привилегия жить в наших семейных домах с нашими родителями или партнерами. Другие находят свой дом в горах, лесах или на пляжах. Но нет причины, по которой вы не можете испытывать чувство принадлежности именно к тому месту, где находитесь. Этот день приносит с собой напоминание о том, что вы окружены своей душевной семьей, людьми, которые заботятся о вас глубоко, несмотря на то, как мало они знают о вас. Вы можете или не можете провести с ними всю жизнь. Важно то, что вы испытываете радость и смех с ними прямо сейчас, в этот момент. Космический совет: вы окружены людьми, которые любят вас безоговорочно.

♑ Козерог

Ваше путешествие отличается от их. Поймите и примите это, Козероги. Сравнение ваших вех только снизит ваши вибрации и унесет вас от вашей священной цели. Если вам трудно доверять кому-то, есть большая вероятность, что ваши старые раны исчезают в этот момент. Вместо того, чтобы предвидеть худшее, отдохните в своей умственной гимнастике и поговорите с ними. Если они действительно заботятся о вас, они будут более чем готовы развеять ваши страхи. Космический совет: найдите способ привести в порядок свой рассудок.

♒ Водолей

Если любите — отпустите. Знайте, что это даст им только время и пространство, необходимое для развития и полного раскрытия своего потенциала. Это также даст вам свободу исследовать, кем вы являетесь за пределами этих отношений, и вещами, которые важны для вас. Если у вас сильная связь, знайте, что вы переживете самый бурный шторм. С другой стороны, у некоторых из вас может быть настроение исследовать вашу свободу вместе. Кто-нибудь говорил о хижине в лесу?

Космический совет: понять связь между свободой и любовью.

♊ Рыбы

«У человека может быть взято все, кроме одной вещи: последней из человеческих свобод — выбирать свое отношение к любой конкретной ситуации, выбирать свой собственный путь». Золотые слова, которые точно описывают, где вы находитесь в своем путешествии. Вы побывали на самом дне и вернулись к свету. Вы знаете, что все преходяще, что ваши неудачи не определяют вас, и что истинное счастье можно найти только внутри. Внутренний сдвиг, через который вы проходите, осветляет ваш мир и вносит гармонию во все ваши отношения.

Космический совет: вы нашли резервуар счастья внутри себя.

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