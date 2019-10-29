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  4. ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

, 19:42 408

Рейтинг любителей связей на стороне возглавили близнецы. Верности не стоит ждать ни от мужчин, ни от женщин, рожденных под этим знаком.

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Астрологи рассказали, как дата рождения влияет на склонность человека к изменам. Чаще всех в адюльтере замечают близнецов.

Среди мужчин самыми гулящими знаками оказались близнецы, стрельцы и рыбы. Представители первой группы обожают свободу; второй — не могут себя сдержать; а третьей — слишком легко поддаются соблазну.

При этом, если поймать близнецов с поличным, то они обязательно попробуют обставить все в свою пользу. Стрельцы редко заводят постоянных любовников — им вполне хватает претензий и упреков в отношениях. Рыбы, наоборот, будут изменять с одним человеком. Если же они попадутся, то постараются переложить вину на основного партнера, пишет DailyHoro.ru.

Среди женщин чаще всего изменяют близнецы, овны и весы. Для первого знака зодиака причина та же — свобода. Вторые — «охотницы» по своей натуре, поэтому сами проявляют инициативу. Третьи редко доводят до сексуальной связи, но часто флиртуют на грани измены.

Близнецы могут изменить даже с новым знакомым на вечеринке, пока партнер спит в соседней комнате. Овны сначала будут долго оценивать потенциального любовника, но точно пойдут на измену, если этот опыт покажется интересным. Весы практически не заводят случайных связей — они способны скрывать отношения на стороне годами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие знаки зодиака чаще всего становятся долгожителями. Таких оказалось пять из 12.

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ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

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