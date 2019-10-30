Древний замок, входящий в список Всемирного наследия, полыхает в Японии

Замок Сюри, признанный частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, загорелся на юге Японии. Пожар произошел в префектуре Окинава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

На месте происшествия работают специализированные службы. По информации агентства, к замку прибыли более десяти пожарных расчетов, которые пытаются локализовать возгорание.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

Замок Сюри был монаршей резиденцией во времена существования Рюкюского государства. Культурный объект был возведен на юге Японии в XIV веке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Японии угрожают два мощных урагана.