Японии угрожают два мощных урагана

Япония, едва оправившись от супертафуна Хагибис, вновь готовится к удару стихии. Сразу два урагана сформировались в районе Северных Марианских островов. Скорость каждого — свыше 130 километров в час. И каждый может спровоцировать новые ливни, наводнения и оползни.

Вмешалась стихия даже в дела государственные. Сегодня в Токио пройдет коронация императора Нарухито. Приглашены тысячи гостей из разных стран. И уже сейчас местные СМИ говорят, что в план мероприятий начали вносить изменения из-за непогоды.

Сильные осадки затопили северо-запад Италии. В Милане под водой оказались целые районы. Нарушено железнодорожное сообщение, закрыто несколько трасс. Без света остались 1,5 тысячи семей. Местные власти призывают жителей не покидать дома, пока аварийные службы не ликвидируют последствия непогоды.

Из-за лесных пожаров в Лос-Анжелесе спасатели эвакуировали элитный коттеджный поселок. Сильный ветер и сухая погода превратили небольшой костер в горах в настоящую стену огня. Пожар вплотную приблизился к жилым застройкам. Для борьбы со стихией спасатели привлекли авиацию. О пострадавших не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионы России накрыли мощные снегопады.