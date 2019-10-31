На что звезды тратят заработанные на новогодних корпоративах миллионы

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что двойные и тройные гонорары российских звезд на новогодних корпоративах вполне уместны и справедливы — ведь артисты, которые работают, развлекая публику, лишают себя праздников. В интервью URA.RU Пригожин рассказал, что заработанные таким образом миллионы идут отнюдь не «в карман» артиста, а обычно тратятся на развитие.

«Мы все время считаем доходы, но не считаем расходы. Не учитываем, что артисты такого калибра, как „Ленинград“, Лепс, Валерия и другие, не сидят на дотации государства. Они развиваются и инвестируют эти деньги», — объяснил продюсер.

По его словам, гонорары вкладываются в производство новых песен, съемки клипов, а также на оплату труда множества людей из команды музыкантов. Пригожина убежден, что каждый из артистов имеет полное право потребовать такой гонорар, который соответствует его востребованности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из российских звезд получает самые большие гонорары.