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На что звезды тратят заработанные на новогодних корпоративах миллионы

, 6:53 10

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что двойные и даже тройные горнорары в Новый год справедливы для артистов, лишающих себя праздника.

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что двойные и тройные гонорары российских звезд на новогодних корпоративах вполне уместны и справедливы — ведь артисты, которые работают, развлекая публику, лишают себя праздников. В интервью URA.RU Пригожин рассказал, что заработанные таким образом миллионы идут отнюдь не «в карман» артиста, а обычно тратятся на развитие.

«Мы все время считаем доходы, но не считаем расходы. Не учитываем, что артисты такого калибра, как „Ленинград“, Лепс, Валерия и другие, не сидят на дотации государства. Они развиваются и инвестируют эти деньги», — объяснил продюсер.

По его словам, гонорары вкладываются в производство новых песен, съемки клипов, а также на оплату труда множества людей из команды музыкантов. Пригожина убежден, что каждый из артистов имеет полное право потребовать такой гонорар, который соответствует его востребованности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из российских звезд получает самые большие гонорары.

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