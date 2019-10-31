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Экипаж Ил-38 Северного флота повторил маршрут первого полета в Арктике

, 11:41 Видео 98

Самолет Северного флота совершил тот же путь, что и полярный летчик Ян Нагурский 105 лет назад.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Экипаж Ил-38 Северного флота повторил маршрут первого в истории полета в Арктику. 105 лет назад такой же путь проделал полярный летчик Ян Нагурский.

Протяженность маршрута противолодочного самолета Ил-38 составила более четырех тысяч километров. Полет длился около восьми часов. Пилоты проделали путь над архипелагом Новая Земля в Северном Ледовитом океане, находящемся между Баренцевым и Карским морями, и над Землей Франца-Иосифа.

Больше века назад первый полярный летчик Ян Нагурский занимался в арктических широтах поиском пропавшей экспедиции Георгия Седова. Современные пилоты повторили исторический маршрут и попутно провели мониторинг льда и экологической обстановки, а также осмотрели стоянки арктических исследователей. Доклад экипажа Ил-38 поможет аналитикам определить масштабность изменения климата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перспективный беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух с Су-57.

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