Экипаж Ил-38 Северного флота повторил маршрут первого полета в Арктике

Экипаж Ил-38 Северного флота повторил маршрут первого в истории полета в Арктику. 105 лет назад такой же путь проделал полярный летчик Ян Нагурский.

Протяженность маршрута противолодочного самолета Ил-38 составила более четырех тысяч километров. Полет длился около восьми часов. Пилоты проделали путь над архипелагом Новая Земля в Северном Ледовитом океане, находящемся между Баренцевым и Карским морями, и над Землей Франца-Иосифа.

Больше века назад первый полярный летчик Ян Нагурский занимался в арктических широтах поиском пропавшей экспедиции Георгия Седова. Современные пилоты повторили исторический маршрут и попутно провели мониторинг льда и экологической обстановки, а также осмотрели стоянки арктических исследователей. Доклад экипажа Ил-38 поможет аналитикам определить масштабность изменения климата.

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