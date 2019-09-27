Видео: Перспективный беспилотник «Охотник» впервые поднялся воздух с Су-57

Новейший ударный беспилотник-невидимка С-70 «Охотник» впервые совершил полет с истребителем пятого поколения Су-57, сообщает Минобороны. 27 сентября ведомство опубликовало видеофрагменты испытательного полета двух аппаратов на официальном YouTube-канале.

Вместе с Су-57 «Охотник» поднялся в воздух в автоматизированном режиме с выходом в зону дежурства. Во время испытаний беспилотник с самолетом-лидером отработал расширение радиолокационного поля истребителя. Второй задачей новой машины в полете было указание целей для поражения на большой дальности без захода Су-56 в зону условного противодействия ПВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник С-70 создан на основе аэродинамической схемы «летающее крыло» с применением специальных радиопоглощающих материалов и покрытий, что делает его почти незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Кроме того, аппарат оснащен комплексом оптико-электронной и радиотехнической разведки. Первые испытания «Охотника» прошли в начале августа.