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Видео: Перспективный беспилотник «Охотник» впервые поднялся воздух с Су-57

, 15:05 Видео 13

Новейший летательный аппарат отработал получасовую программу испытаний с истребителем пятого поколения.

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Фото, видео: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Новейший ударный беспилотник-невидимка С-70 «Охотник» впервые совершил полет с истребителем пятого поколения Су-57, сообщает Минобороны. 27 сентября ведомство опубликовало видеофрагменты испытательного полета двух аппаратов на официальном YouTube-канале.

Вместе с Су-57 «Охотник» поднялся в воздух в автоматизированном режиме с выходом в зону дежурства. Во время испытаний беспилотник с самолетом-лидером отработал расширение радиолокационного поля истребителя. Второй задачей новой машины в полете было указание целей для поражения на большой дальности без захода Су-56 в зону условного противодействия ПВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник С-70 создан на основе аэродинамической схемы «летающее крыло» с применением специальных радиопоглощающих материалов и покрытий, что делает его почти незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Кроме того, аппарат оснащен комплексом оптико-электронной и радиотехнической разведки. Первые испытания «Охотника» прошли в начале августа.

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