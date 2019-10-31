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Стало известно кодовое обозначение НАТО для российского Су-57

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Официально в НАТО пока не подтвердили информацию о присвоении нового кодового обозначения вышедшему в серийное производство Су-57.

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

В НАТО присвоили российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon («преступник» — Прим. ред). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine на своей странице в Facebook.

В публикации журнала отмечается, что ранее Су-57 имел кодовое обозначение Frazor. Это название изменили, поскольку оно относилось к программе создания самолета ПАК-ФА и его прототипам Т-50. Теперь же истребитель вышел в серийное производство, поэтому ему дали другое наименование.

«Технически, Felon — это любой, кто был осужден за серьезное преступление. Но вы также можете использовать Felon, чтобы описать любого, кто, по вашему мнению, совершил что-то ужасное», — объясняет журнал суть английского слова.

Официально в НАТО пока не подтвердили информацию о присвоении нового кодового обозначения Су-57.

Су-57 ранее был известен под названием ПАК-ФА. Впервые он поднялся в воздух в 2010 году. Истребитель получил повышенные характеристики маневренности, современную бортовую аппаратуру и стелс-технологии.

Оборудование Су-57 совершенствуется до сих пор. Как сообщал 5-tv.ru, ранее военных экспертов озадачило фото с неизвестным подвесным контейнером на истребителе пятого поколения.

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