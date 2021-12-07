Ученые назвали тревожный признак приближающейся смерти

Случайные изменения в ежедневной двигательной активности — верный признак скорой смерти для пожилых людей. К такому выводу пришла группа ученых из США и Канады, пишет Lenta.ru.

Выводы ученые сделали на основе исследования, которое продолжалось 13 лет. Его участниками стали более одной тысячи человек. Их попросили носить на запястье устройства, с помощью которых специалисты могли фиксировать физическую активность добровольцев.

Изучив полученные данные, ученые обнаружили новый тревожный признак скорой смерти. Те участники, которые вдруг начинали активнее двигаться или, наоборот, вести себя спокойнее в течение полутора часов, умирали в 1,6 раза чаще людей с обычным поведением.

Кроме того, необычная двигательная активность оказалась фактором, повышающим риск развития слабости и инвалидности в следующие 13 лет жизни.

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