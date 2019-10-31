Новые центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» открываются по всей России

По всей стране открываются новые центры оказания услуг «Мой бизнес». Они созданы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Здесь помогают новичкам открывать и вести свое дело. Только за этот год центры «Мой бизнес» предоставили 400 тысяч услуг, провели более десяти тысяч мероприятий: это семинары, обучающие программы и тренинги для тех, у кого есть идеи новых проектов. Специалисты подскажут, с чего начать, где собирать необходимые документы, как избежать «подводных камней».

«В чем смысл? В том, что вся инфраструктура, которая создана государством, партнерами, в виде банков, лизинговых компаний, собрана в одном месте и фактически предприниматель не должен ходить по городу, получать всевозможные справки, бумаги, документы, а получить комплекс услуг в одном месте», — рассказывает Вадим Живулин, заместитель министра экономического развития РФ.

Сегодня в России в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства открыт 51 центр «Мой бизнес», но уже к 2024 году их количество превысит сотню, и, таким образом, связь «государство-предприниматель» станет доступна в режиме одного окна страны во всех крупных городах страны с населением более 100 тысяч человек. Уже сейчас люди, пришедшие к успеху через центр «Мой бизнес», готовы делиться своими исторями. Это и молодые матери, открывшие свое первое дело, не выходя из декрета, и активные студенты, и вполне состоявшиеся предприниматели. Услугами центра уже воспользовались 176 тысяч россиян.