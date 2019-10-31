  1. Пятый канал
  4. Новые центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» открываются по всей России

Новые центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» открываются по всей России

, 12:36 Эфирная новость 59

За 2019 год центры предоставили 407 тысяч услуг и провели более десяти тысяч мероприятий.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @moibizbiz, 5-tv.ru

По всей стране открываются новые центры оказания услуг «Мой бизнес». Они созданы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Здесь помогают новичкам открывать и вести свое дело. Только за этот год центры «Мой бизнес» предоставили 400 тысяч услуг, провели более десяти тысяч мероприятий: это семинары, обучающие программы и тренинги для тех, у кого есть идеи новых проектов. Специалисты подскажут, с чего начать, где собирать необходимые документы, как избежать «подводных камней».

«В чем смысл? В том, что вся инфраструктура, которая создана государством, партнерами, в виде банков, лизинговых компаний, собрана в одном месте и фактически предприниматель не должен ходить по городу, получать всевозможные справки, бумаги, документы, а получить комплекс услуг в одном месте», — рассказывает Вадим Живулин, заместитель министра экономического развития РФ.

Сегодня в России в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства открыт 51 центр «Мой бизнес», но уже к 2024 году их количество превысит сотню, и, таким образом, связь «государство-предприниматель» станет доступна в режиме одного окна страны во всех крупных городах страны с населением более 100 тысяч человек. Уже сейчас люди, пришедшие к успеху через центр «Мой бизнес», готовы делиться своими исторями. Это и молодые матери, открывшие свое первое дело, не выходя из декрета, и активные студенты, и вполне состоявшиеся предприниматели. Услугами центра уже воспользовались 176 тысяч россиян.

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
0.04 71.01
0.23
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

13:06
В порыве ярости: волгоградец отрубил головы жене и теще
12:56
Умер бывший участник Billy’s Band Антон Матезиус
12:42
«Картинка на ночь»: Толкалина снялась в полностью прозрачном платье
12:36
Новые центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» открываются по всей России
12:16
Легендарный советский ученый Дмитрий Поспелов скончался в Москве
12:11
Прямиком с экранов: Кем нарядиться на Хеллоуин 31 октября?

Сейчас читают

Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош
«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев