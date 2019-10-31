Видео: «Бурановские бабушки» бросились обнимать Сергея Лаврова

Музыкальный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки» выступил в Доме приемов МИД РФ в рамках презентации инвестиционного и экономического потенциала Удмуртской Республики. В ходе мероприятия министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил исполнительниц за поддержку традиционной культуры, после чего артистки бросились обниматься с главой внешнеполитического ведомства.

Видеозапись, на которой участницы коллектива поочередно выражают признательность политику посредством объятий, опубликована на официальной странице МИД РФ в Instagram.

«Обнимайтесь, бабушки, когда еще обнимаете его? Работа у него сложная, серьезная, обнимите, подарите тепло деревенское», — обратилась к артисткам одна из «Бурановских бабушек».

Сергей Лавров растрогался от искреннего жеста исполнительниц.

«Бурановские бабушки» — коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, прославившийся благодаря исполнению хитов российских и зарубежных певцов на родном удмуртском языке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти одной из участниц популярного коллектива «Бурановские бабушки» — Натальи Пугачевой.