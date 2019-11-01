Американцы удивились способу транспортировки истребителя в России

Процесс буксировки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Воронежской области удивил граждан США. Очевидец снял и выложил в сеть видео, на котором тягач везет по автомагистрали Су-34. Истребитель со снятыми крыльями, возвышающийся над автомобильным потоком, так заинтересовал американских журналистов, что они устроили целое расследование.

Издание The Aviationist, назвавшее данную буксировку военного самолета «странным российским инцидентом», прибегли к помощи своего русскоязычного коллеги, чтобы выяснить, что же на самом деле снял очевидец на дороге в Воронежской области.

В результате расследования стало известно, что таким образом ВВС перемещают неисправные самолеты из Бутурлиновки, где расположен военный аэродром, в Воронеж, стараясь успеть до наступления холодов, чтобы избежать буксировки по заснеженным дорогам. Подтверждением данной версии может служить тот факт, что у самолета отсутствовали крылья.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором дюжина истребителей Су-34 села на строящуюся автотрассу в Татарстане.