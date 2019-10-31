Израиль разгромил два блокпоста ХАМАС в ответ на ракетный удар из сектора Газа

Очередной виток напряжения произошел на Ближнем Востоке в четверг, 31 октября, когда Армия обороны Израиля разбомбила два военных поста палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа, передает ТАСС.

Эти действия стали ответом на ракетный обстрел территории еврейского государства.

Как сообщили в оборонном ведомстве, для удара по сектору Газа были задействованы танк и самолет.

Предыдущий раз израильские истребители атаковали сразу 15 военных целей ХАМАС в северной и центральной частях сектора Газа в ответ на ракетный обстрел городов Ашдод и Ашкелон в середине сентября.

В начале октября президент РФ Владимир Путин на заседании Международного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Россия останется гарантом сохранения мирового порядка и безопасности, и потому готова предоставить свою помощь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.