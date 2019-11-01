Дочь певца Александра Малинина Устинья в своем аккаунте в Instagram продемонстрировала подписчикам наряд к старинному кельтскому празднику Хэллоуин. 18-летняя девушка предстала перед пользователями в образе темного ангела.

Устинья Малинина надела черное платье, усыпанное золотистыми звездами. На ее спине красуются крылышки, а поверх распущенных волос на голове сияет блестками ободок.

«Счастливого Хэллоуина», — написала Устинья Малинина.

Пользователи, подписанные на аккаунт дочери известного исполнителя романсов, оценили ее праздничный наряд и выразили свои эмоции в комментариях.

«Сказочно!»

«Прелестный ангел!»

«Супер!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Александра Малинина пришла в образе принцессы на фестиваль пива.