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  4. «Прелестный ангел»: Дочь Александра Малинина показала наряд на Хэллоуин — видео

«Прелестный ангел»: Дочь Александра Малинина показала наряд на Хэллоуин — видео

, 6:39 Видео 81

Устинья Малинина продемонстрировала подписчикам образ, созданный к старинному кельтскому празднику.

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Фото, видео: Instagram @ustinya_malinina_official

Дочь певца Александра Малинина Устинья в своем аккаунте в Instagram продемонстрировала подписчикам наряд к старинному кельтскому празднику Хэллоуин. 18-летняя девушка предстала перед пользователями в образе темного ангела.

Устинья Малинина надела черное платье, усыпанное золотистыми звездами. На ее спине красуются крылышки, а поверх распущенных волос на голове сияет блестками ободок.

«Счастливого Хэллоуина», — написала Устинья Малинина.

Пользователи, подписанные на аккаунт дочери известного исполнителя романсов, оценили ее праздничный наряд и выразили свои эмоции в комментариях.

«Сказочно!»

«Прелестный ангел!»

«Супер!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Александра Малинина пришла в образе принцессы на фестиваль пива.

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