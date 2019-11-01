Сестра Ким Кардашьян Кортни на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором младшие представители знаменитого американского семейства демонстрируют подписчикам костюмы в честь Хэллоуина.

«Демоны или ангелы», — озаглавила публикацию Кортни Кардашьян.

Instagram @kourtneykardash

На фото дети четы Кардашьян позируют в разных образах, по всей видимости, подготовившись к празднованию кануна Дня всех святых. Подписчики Кортни Кардашьян буквально за три часа оставили под постом более миллиона лайков и множество комментариев.

«Это так мило и креативно»;

«Так чертовски мило»;

«Прелестные девчонки, выглядят потрясающе»;

«Милашки», — комментируют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестры Ким Кардашьян показали эротические костюмы на Хэллоуин.