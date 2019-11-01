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  4. «Милашки»: Дети Кардашьян нарядились в честь Хэллоуина — фото

«Милашки»: Дети Кардашьян нарядились в честь Хэллоуина — фото

, 5:14 Фото 43

Кортни Кардашьян выложила в сеть снимок, на котором праздничные костюмы демонстрируют младшие представители известного семейства.

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Фото, видео: Instagram @kourtneykardash, @kimkardashian

Сестра Ким Кардашьян Кортни на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором младшие представители знаменитого американского семейства демонстрируют подписчикам костюмы в честь Хэллоуина.

«Демоны или ангелы», — озаглавила публикацию Кортни Кардашьян.

Instagram @kourtneykardash

На фото дети четы Кардашьян позируют в разных образах, по всей видимости, подготовившись к празднованию кануна Дня всех святых. Подписчики Кортни Кардашьян буквально за три часа оставили под постом более миллиона лайков и множество комментариев.

«Это так мило и креативно»;

«Так чертовски мило»;

«Прелестные девчонки, выглядят потрясающе»;

«Милашки», — комментируют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестры Ким Кардашьян показали эротические костюмы на Хэллоуин.

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