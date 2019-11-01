Сестра Ким Кардашьян Кортни на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором младшие представители знаменитого американского семейства демонстрируют подписчикам костюмы в честь Хэллоуина.
«Демоны или ангелы», — озаглавила публикацию Кортни Кардашьян.
На фото дети четы Кардашьян позируют в разных образах, по всей видимости, подготовившись к празднованию кануна Дня всех святых. Подписчики Кортни Кардашьян буквально за три часа оставили под постом более миллиона лайков и множество комментариев.
«Это так мило и креативно»;
«Так чертовски мило»;
«Прелестные девчонки, выглядят потрясающе»;
«Милашки», — комментируют фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестры Ким Кардашьян показали эротические костюмы на Хэллоуин.