Видео задержания экс-генерала милиции, подозреваемого в подготовке убийства

МВД России опубликовало видеозапись задержания подозреваемого в организации заказного убийства и попытке похищения жительницы Санкт-Петербурга. О нюансах дела рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

МВД РФ

В совершении преступления подозревается экс-генерал милиции и директор одного из санаториев Кисловодска. По версии следствия, он пытался похитить и организовать убийство гражданской жены своего умершего брата. Таким образом мужчина планировал получить часть наследства.

Выполнить криминальный заказ злоумышленник предложил своему знакомому. В качестве награду он предложил тому миллион рублей. Вместо выполнения заказа тот поступил в соответствии с законом: сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. Так, «наемник» получил от заказчика 150 тысяч рублей на покупку огнестрельного оружия. Затем полицейские инсценировали похищение женщины жительницы Санкт-Петербурга.

Организатору заказного убийства предъявили ее загримированную фотографию в качестве доказательства. Подозреваемого задержали в момент передачи денег за якобы совершенное преступление. Возбуждено уголовное дело.

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