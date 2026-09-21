Пилот чудом не пострадал: самолет столкнулся с ЛЭП и разбился под Саратовом

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 41 0

Воздушное судно потерпело крушение вблизи села Колки Петровского района.

Фото: www.globallookpress.com/Kevin Sawford

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Легкомоторный самолет разбился в Саратовской области

Легкомоторный самолет потерпел крушение возле села Колки Петровского района Саратовской области. Об этом сообщила в мессенджере МАХ пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Авиапроисшествие случилось днем в понедельник. По предварительным данным следствия, воздушное судно столкнулось с линией электропередачи, после чего упало.

Самолетом управлял 64-летний пилот. В результате произошедшего мужчина не получил травм. Сведения о других людях, находившихся на борту, в сообщении не приводятся.

По факту крушения организована процессуальная проверка. Следователи осматривают территорию, на которой упало воздушное судно. Специалистам предстоит установить все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красноярском крае жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Инцидент произошел вечером 20 сентября в десяти километрах от поселка Суломай. На борту находились четыре человека: три члена экипажа и один фельдшер.

В результате случившегося пострадали два человека: медицинский работник и бортмеханик. Они были госпитализированы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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