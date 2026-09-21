Российские войска освободили Польную и Новоалександровку в Харьковской области
Минобороны РФ сообщило об успехах нашей армии за прошедшие сутки.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Об этом 21 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, российские подразделения нанесли поражение военнослужащим и технике противника, оказавшимся в окружении в районах Бузово, Красного Яра, Резниково, Варваровки и Хрипунов.
Потери Вооруженных сил Украины составили более 35 военнослужащих. Также были уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие и наземный робототехнический комплекс.
Активные боевые действия по расширению контролируемой территории продолжаются в районах Петропавловки и Приколотного. Российские военные также поразили живую силу и технику механизированных бригад и штурмового полка ВСУ около Сосновки, Соснового Бора и Подсреднего.
Кроме того, в Харьковской области пресечены три попытки перебросить украинское подкрепление в направлении Ольховатки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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