Избирком назначает новые выборы: в Кировской области 32 тысячи бюллетеней признаны недействительными

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 86 0

Голосование по округу было приостановлено.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Памфилова: в Кировской области 32 тысячи бюллетеней признаны недействительными

В Кировской области 32 тысячи бюллетеней на выборах депутатов регионального законодательного собрания признали недействительными из-за технической ошибки. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, подводя предварительные итоги голосования.

Речь идет о бюллетенях для выборов по Кировскому одномандатному избирательному округу № 25. По словам главы Центризбиркома, из-за ошибки голосование по этому округу было приостановлено.

«В связи с технической ошибкой в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов законодательного собрания Кировской области <…> 32 тысячи бюллетеней были признаны недействительными», — заявила она.

Памфилова отметила, что 23 сентября избирательная комиссия Кировской области должна принять решение о признании выборов в данном округе несостоявшимися и назначить новое голосование.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время голосования были зафиксированы два случая вброса бюллетеней. Нарушения произошли на избирательных участках в Республике Марий Эл и Крыму. При этом выявленные нарушения не оказали влияния на общие результаты выборов. Причастные к нарушениям понесут наказание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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