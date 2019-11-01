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  4. «Сладенькая!» Фото «русской Кардашьян» в крохотном боди и чулках взорвало сеть

«Сладенькая!» Фото «русской Кардашьян» в крохотном боди и чулках взорвало сеть

, 13:07 Фото 105

Анастасия Квитко без стеснения похвасталась пышными формами и осиной талией в сексуальном наряде.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко свела с ума сочными формами более десяти миллионов фанатов. Именно столько поклонников подписаны на «русскую Кардашьян» в Instagram. Модель опубликовала в соцсеть серию горячих снимков, на которых во всей красе продемонстрировала идеальную фигуру: пышные бедра, невероятно тонкую талию и упругую поистине выдающуюся грудь.

На фото 24-летняя красавица предстала в полупрозрачном кружевном боди и белых соблазнительных чулочках. Сексуальный образ манекенщица дополнила нимбом на голове и ангельскими крылышками.

Instagram @anastasiya_kvitko

Манящие снимки «русской Кардашьян» произвели в сети настоящий фурор. За несколько часов пост набрал более 130 тысяч отметок «мне нравится» и около 2,5 тысяч восхищенных комментариев. Поклонники высоко оценили главные достоинства фигуры кумира. Фанаты могли любоваться формами любимицы беспрепятственно — крохотное боди почти не скрывало потрясающего тела модели.

«Мечта!»

«Такая сладенькая!»

«Будь моим ангелом!»

«Ты такая красивая, детка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» устроила жаркие танцы на Хэллоуин.

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