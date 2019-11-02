«Бомбическая! Нет слов!»: Ирина Пегова показала модный осенний образ

Известная российская актриса Ирина Пегова продемонстрировала стильный образ на новом фото в Instagram. Звезда кино и сериалов собрала все главные тренды осени в одном наряде.

Перед подписчиками она предстала в одежде, выполненной в бежево-коричневой гамме — одной из самых популярных в этот период. Кроме того, в образе отразилась тенденция к многослойности: наряд состоял из кожаной куртки, белоснежной рубашки и юбки с завышенной талией.

При выборе наряда Пегова также учла аксессуары: она подчеркнула выразительные изгибы своего тела ремнем и примерила массивные серьги с золотистыми элементами.

Instagram @pegovairina

Фанаты не могли устоять перед красотой своего кумира и сделали ей множество комплиментов. Поклонники были в восторге от чувства стиля звезды и похвалили ее вкус.

«Воплощение истинной красоты и здоровья!»

«Бомбическая! Нет слов!»

«Ирина, Вы удивительно обаятельная, красивая, живая с искрящимися глазами!»

«Какая вы очаровательная!»

«Хочется смотреть на Вас и наслаждаться Вашей красотой! Вы классная!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова опубликовала завораживающие фото из Гурзуфа.