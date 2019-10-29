«Повелительница птиц!» Пегова опубликовала завораживающие фото из Гурзуфа

Поклонники Ирины Пеговой второй день обсуждают завораживающие снимки актрисы, сделанные в Гурзуфе. На фотографиях, которые актриса выложила в Instagram, одинокий женский силуэт в длинном пальто на осеннем пляже, а над ним — огромная птица. Романтичные кадры Пегова сопроводила стихами Сергея Романова «Мой голубь сизокрылый» из песни, которую исполняет Алла Пугачева.
«Как атмосферно! Круть!»
«Это случайно птица летела? Супер фотка получилась. Повелительница птиц».
«Очень Эдгаро-Пошная атмосфера».
«Получилась какая-то мистическая фотография!»
«Вы и птица, очень символично!» — восхищаются поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова побывала на даче писателя Чехова в Гурзуфе, одевшись при этом соответственно эпохе.