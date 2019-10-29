«Повелительница птиц!» Пегова опубликовала завораживающие фото из Гурзуфа

Поклонники Ирины Пеговой второй день обсуждают завораживающие снимки актрисы, сделанные в Гурзуфе. На фотографиях, которые актриса выложила в Instagram, одинокий женский силуэт в длинном пальто на осеннем пляже, а над ним — огромная птица. Романтичные кадры Пегова сопроводила стихами Сергея Романова «Мой голубь сизокрылый» из песни, которую исполняет Алла Пугачева.

Instagram @pegovairina

«Как атмосферно! Круть!»

«Это случайно птица летела? Супер фотка получилась. Повелительница птиц».

«Очень Эдгаро-Пошная атмосфера».

«Получилась какая-то мистическая фотография!»

«Вы и птица, очень символично!» — восхищаются поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова побывала на даче писателя Чехова в Гурзуфе, одевшись при этом соответственно эпохе.