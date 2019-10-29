  1. Пятый канал
  4. «Повелительница птиц!» Пегова опубликовала завораживающие фото из Гурзуфа

«Повелительница птиц!» Пегова опубликовала завораживающие фото из Гурзуфа

, 19:15 Фото 96

На снимках огромная птица пролетает над одиноким женским силуэтом у моря.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @pegovairina

Поклонники Ирины Пеговой второй день обсуждают завораживающие снимки актрисы, сделанные в Гурзуфе. На фотографиях, которые актриса выложила в Instagram, одинокий женский силуэт в длинном пальто на осеннем пляже, а над ним — огромная птица. Романтичные кадры Пегова сопроводила стихами Сергея Романова «Мой голубь сизокрылый» из песни, которую исполняет Алла Пугачева.

Instagram @pegovairina

«Как атмосферно! Круть!»

«Это случайно птица летела? Супер фотка получилась. Повелительница птиц».

«Очень Эдгаро-Пошная атмосфера».

«Получилась какая-то мистическая фотография!»

«Вы и птица, очень символично!» — восхищаются поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова побывала на даче писателя Чехова в Гурзуфе, одевшись при этом соответственно эпохе.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

Последние новости

19:57
Футболист Дмитрий Тарасов назвал причину расставания с Ольгой Бузовой
19:51
Российский лидер и президент Кубы обсудили двустороннее сотрудничество
19:42
ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака
19:33
Что стало причиной массовых задержек поездов между Петербургом и Хельсинки
19:19
Что известно об обысках, связанных с делом о хищениях при строительстве «Газпром-арены»
19:15
«Повелительница птиц!» Пегова опубликовала завораживающие фото из Гурзуфа

Сейчас читают

«Какой-то рок с матами»: Выступление Наргиз шокировало уссурийских зрителей
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото
Гороскоп на 29 октября: Близнецы, готовьте свадебные приглашения!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев