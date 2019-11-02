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  4. До трех увеличилось число погибших в результате хлопка на танкере Находка

До трех увеличилось число погибших в результате хлопка на танкере Находка

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По предварительным данным, на танкере «Залив Америка» в момент хлопка не было груза.

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Schmerl

До трех человек выросло число погибших в результате хлопка на танкере «Залив Америка» в заливе Находка. Об этом сообщает Интерфакс-Дальний Восток. ЧП произошло в 01.20 по московскому времени, судно находилось на рейде мыс Астафева. Первоначально говорилось о двух погибших, третьего члена экипажа танкера искали. Сейчас стало известно, что его тело обнаружено.

«На танкере произошел хлопок, пока неясного происхождения. Есть сведения о трех погибших. На месте работают спасатели. Пока мало информации», — сообщает агентство со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока.

Пока не уточнено точно количество членов экипажа судна. По предварительной информации, судно было без груза.

На месте ЧП помощь экипажу оказывают спасатели в составе пяти человек. Их доставил к танкеру МВС «Ростов Великий». Пожара на судне «Залив Америка» нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге в результате взрыва колес.

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