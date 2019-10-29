Два человека погибли в результате взрыва колеса на заводе в Петербурге

Два человека погибли на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в результате взрыва колеса. Все случилось в терминале на Канонерском острове 41.

По предварительной версии, рабочие меняли колесо на контейнере-перегружателе, после чего произошел хлопок, который привел к смерти Александа Г. и Тараса Г.

На место происшествия следуют экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семь человек, в том числе ребенок, пострадали при взрыве газа в Бурятии.