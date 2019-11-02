  1. Пятый канал
  4. Два человека погибли в результате хлопка на танкере в Находке

Два человека погибли в результате хлопка на танкере в Находке

, 4:03 89

По предварительным данным, на танкере «Залив Америка» находились девять человек.

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Schmerl

В результате хлопка на танкере «Залив Америка» в заливе Находка на рейде мыс Астафева, по предварительным данным, погибли два человека. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной. ЧП произошло около 01.20 по московскому времени. Как стало известно 5-tv.ru, с берега горение на судне не наблюдается.

Во время стоянки на борту танкера, по предварительной информации, находилось девять человек. По неофициальны данным, судно было без груза.

Для ликвидации последствий инцидента на место будут направлены спасатели. Готовится аварийная партия морской спасательной службы в составе пяти человек на МВС «Ростов Великий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге в результате взрыва колес. 

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!

Последние новости

4:39
До трех увеличилось число погибших в результате хлопка на танкере Находка
4:03
Два человека погибли в результате хлопка на танкере в Находке
3:33
Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!
2:32
Священники и миряне рады присоединению русских церквей в Западной Европе к РПЦ
1:31
Родительская суббота: Что можно и нельзя делать 2 ноября
0:58
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплат пенсий

Сейчас читают

Родительская суббота: Что можно и нельзя делать 2 ноября
Малыш, которому выколола глаза родная мать, прооперирован в Москве
Сотрудник морга Екатеринбурга публиковал фото тел с чудовищными комментариями

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев