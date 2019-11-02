Два человека погибли в результате хлопка на танкере в Находке

В результате хлопка на танкере «Залив Америка» в заливе Находка на рейде мыс Астафева, по предварительным данным, погибли два человека. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной. ЧП произошло около 01.20 по московскому времени. Как стало известно 5-tv.ru, с берега горение на судне не наблюдается.

Во время стоянки на борту танкера, по предварительной информации, находилось девять человек. По неофициальны данным, судно было без груза.

Для ликвидации последствий инцидента на место будут направлены спасатели. Готовится аварийная партия морской спасательной службы в составе пяти человек на МВС «Ростов Великий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге в результате взрыва колес.