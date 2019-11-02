«Новая звезда!»: Сын Галкина прокричал в микрофон рок-хиты на своем языке

Дети ведущего Максима Галкина и примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой покорили сердца интернет-пользователей своими выдающимися талантами. Шестилетние малыши развиваются сразу во всех направлениях: занимаются спортом, рисуют, читают стихи и даже поют. Причем, как выяснилось, берутся за композиции любых жанров.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри пробует исполнить рок-хит. Как пояснил юморист в подписи к посту, текст песни был написан на английском языке, однако мальчик его существенно изменил. Получилось что-то похожее на «тарабарский язык», пошутил один из подписчиков в комментариях.

Впрочем, несмотря на незнание текста, наследник Галкина не сдается. Он кричит в микрофон и в это время активно помогает себе выразить эмоции при помощи мимики. От переполняющих чувств Гарри даже не может устоять на месте.

Импульсивная манера исполнения мальчика моментально очаровала подписчиков звездного отца. Они высоко оценили импровизацию ребенка и предположили, что в будущем его сын будет блистать на сцене вслед за родителями.

Впрочем, не обошлось и без шуток.

«Новая звезда!»

«А как мощно!»

«Тарабарский язык самый понятный!»

«Смелость города берет! Давай, Гарри!»

«Главное, что это искренне! А сколько артистизма! Восхитительно!» — делились мнением комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обеспокоенная Лиза Галкина запретила брату топтать муравьев.