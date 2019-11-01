«Заботливая!» Обеспокоенная Лиза Галкина запретила брату топтать муравьев

В фанатском Instagram-аккаунте Лизы Галкиной опубликовали забавное архивное видео. На кадрах шестилетняя дочка Аллы Пугачевой настоятельно не рекомендует своему брату гулять по муравьиной дорожке. Видео с заботливой юной эко-активисткой на камеру снял папа близнецов Максим Галкин.

«Гарри, Лиза и экология», — шутливо подписан пост.

На видео дети гуляют по кромке бассейна на дачном участке. Лиза Галкина серьезным тоном запрещает Гарри ходить по месту, на котором расположились насекомые.

«Ты всю дорожку муравьиную растоптал. Ты сам глазами не видел? Иди не по этой дороге! Гарик, если ты будешь тут ходить, ты их убьешь», — обеспокоенно заявила юная защитница животного мира.

Поклонники наследников знаменитостей пришли в полнейший восторг от опубликованного ролика. Многие фанаты похвалили Лизу за доброту и толерантность к братьям нашим меньшим. Также пользователи соцсети отметили — малышка очень похожа на маму жестикуляцией и естественным поведением в кадре.

«Милейшие»;

«Какая заботливая Лизочка! Молодец!»

«Чудесные детки!»

«Лиза — командирша. А Гарик с юмором к этому относится. Мудрый», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети восхитились архивным фото Пугачевой, на котором она кормит Лизу Галкину.