Украинская поп-исполнительница Анна Седокова перестала скрывать свой роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Буквально на днях звезда показала, как проводит время со своим избранником на концерте, а теперь призналась в любви в Instagram.

В своем профиле певица опубликовала нежный снимок с возлюбленным, под которым оставила трогательную подпись. Артистка поделилась с подписчиками радостью от того, что, наконец, встретила своего единственного. Теперь Седокова уверена, что обрела настоящее счастье.

«Но, наверное, я все же сделала что-то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты — мой воздух, мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин», — написала теледива.

Баскетболист ответил на нежное послание светской львицы: «люблю», — и разместил на своей странице в Instagram точно такое же фото.

Поклонники были рады, что личная жизнь певицы наладились, и пожелали паре навсегда сохранить пылкие чувства друг к другу.

«Рада за вас!»

«Вы такие красивые!»

«Пусть все получится! Счастья!»

«Будь самой счастливой, и плевать на мнение людей», — написали фолловеры.

Instagram @annasedokova

Впрочем, среди подписчиков Седоковой нашлось достаточно недоброжелателей. Хейтеры напомнили артистке, что Янис Тимма до сих пор женат и у него есть ребенок. Они назвали звезду разлучницей и посоветовали ей не строить счастье на чужом горе.

«Опять раньше времени „люблю, буду рядом“»;

«Вы торопитесь!»

«С кем из спортсменов ты еще не встречалась?» — возмущались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Седокова зажгла с Янисом на концерте.