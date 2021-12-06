Диетолог Бобровский рассказал, какие сосиски можно считать полезными

Фото, видео: Depositphotos / fotoluxstudio; 5-tv.ru

Диетолог Андрей Бобровской объяснил, почему важно обращать внимание на производителя любимого многими мясного продукта.

Купить в магазине полезные сосиски — это все равно что найти зимой в лесу грибы. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

«Это невероятно сложно, потому что само производство сосисок все-таки подразумевает использование тщательно переработанного мяса, большого количества животного жира плюс красителей, усилителей вкуса, консервантов и так далее. Любой рафинированный продукт не является диетическим, потому что он подвергся тщательной переработке», — заявил диетолог.

Он добавил, что условно полезными можно назвать только так называемые сосиски для вегетарианцев, где мясо заменено на производные сои. В них нет животного жира и гораздо меньше соли, при этом по содержанию белка и кальция они близки к натуральному мясу. Тем же, кто задался целью найти именно мясные полезные сосиски, Бобровский рекомендует ориентироваться на производителя.

«Это очень сложный процесс, почти нереальный. Единственный более-менее адекватный критерий — доверие к производителю. Если он уважаемый, известный, то, скорее всего, то, что будет написано на упаковке, будет соответствовать тому, что он положил в сосиску», — пояснил диетолог.

Ранее технолог мясопереработки Павел Агапкин в интервью 5-tv.ru перечислил овощи, которые бывают вреднее колбасы.

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