Новый уровень суточного потребления соли установил Минздрав РФ. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Изменения в рекомендации по рациональным нормам внесла глава Минздрава Вероника Скворцова. Салагай утверждает, что теперь нормы соответствуют тем, которые советует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — не более пяти граммов в сутки.

«Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы — инфаркта или инсульта» , — цитирует ФАН.

Важно отметить, что речь идет о суммарном употреблении соли — то есть включая и ту, которая попадает в организм с уже готовыми продуктами, соусами и различными закусками. Таких «пересоленных» блюд Салагай рекомендует избегать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионах.