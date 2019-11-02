Глава завода «Новый свет»: «Ноябрьфест» способен продлить курортный сезон в Крыму

Винно-гастрономический фестиваль «Ноябрьфест» стартовал в Крыму. Гостей мероприятия ожидает дегустация крымских вин и блюд черноморской кухни, мастер-классы от лучших шеф-поваров, выступления артистов.

Помимо и без того насыщенной программы, с 1 по 3 ноября крупнейшие винные заводы полуострова устраивают дни открытых дверей. В частности, бесплатно можно продегустировать изысканные напитки завода шампанских вин «Новый Свет». По словам генерального директора предприятия Алексея Пугачева, для участников фестиваля проводятся экскурсии, на которых рассказывают об истории «Нового Света», а также о технологии изготовления напитков.

«У нас очень богатая палитра всевозможных вин — от легких до ликерных», — отметил он, добавив, что осень является лучшим сезоном для их дегустации.

Пугачев уверен, что проведение «Ноябрьфеста» способно продлить курортный сезон в Крыму.

«Эмоций будет море, и они будут только положительные. Раскрывать все сразу не буду, потому что должна быть небольшая интрига. Безусловно, можно будет попробовать абсолютно бесплатно все, что у нас производится и, соответственно, приобрести по очень доступным ценам всю эту продукцию. Ну, и насладиться всеми прелестями крымской природы», — добавил Пугачев.

В этом году на эногастрономический фестиваль «Ноябрьфест» зарегистрировались около десяти тысяч человек — это почти вдвое больше, чем в 2018 году.

Подробности о мероприятиях «Ноябрьфеста» представлены на его сайте.

В конце октября на легендарном заводе «Массандра» в Ялте со всего мира собрались лучшие сомелье с тем, чтобы оценить качество выпускаемых в Крыму напитков.