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  4. Гости «Ноябрьфеста» оценили вина завода «Массандра» со 125-летней историей

Гости «Ноябрьфеста» оценили вина завода «Массандра» со 125-летней историей

, 18:55 Видео 37

По словам гендиректора легендарного предприятия, оно хранит верность традициям.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Мальгавко, 5-tv.ru

Гости винно-гастрономического фестиваля в Крыму могут бесплатно посетить 11 винных хозяйств полуострова и продегустировать производимые там напитки.

В том числе все желающие смогут побывать и на легендарной винодельне «Массандра», основанной 125 лет назад, и которая стала по сути колыбелью отечественного производства уникальных напитков.

По словам генерального директора винодельческого завода «Массандра» Янины Павленко, предприятие хранит верность традициям.

«Мы производим те марки, которые производили наши деды, наши прадеды и, конечно, те, которые нам передал, завещал великий русский винодел князь Лев Голицын, который основал это предприятие. Мы бережно сохраняем традиции, но и работаем над новыми марками. Мы очень много экспериментируем», — отметила она.

«Ноябрьфест» проходит с 1 по 3 ноября. В этом году заявки на участие подали более десяти тысяч человек, в то время, как годом ранее на мероприятие зарегистрировались вдвое меньше посетителей.

Подробности о мероприятиях «Ноябрьфеста» представлены на его сайте.

Ранее 5-tv.ru приводил слова генерального директора завода «Новый свет» Алексея Пугачева, который считает, что «Ноябрьфест» позволит продлить в Крыму курортный сезон.

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