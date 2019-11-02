Видео: Алена Косторная вырвала у Загитовой победу на этапе Гран-при во Франции

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в одиночном катании на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования прошли во французском Гренобле.

Вечером 2 ноября Алена Косторная победила в произвольной программе, набрав 159,45 балла. По итогам двух программ 16-летняя Косторная получила 236,00 балла. На странице ISU в Twitter появился небольшой видеофрагмент с выступления Косторной.

Right to the music! Alena Kostornaia wins the Ladies event at Grenoble 🏆



🔗 https://t.co/7mUIxF3wS5#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/U61VVo39F8 — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 2, 2019

Второе место после двух дней соревнований заняла 17-летняя Алина Загитова с результатом 216,06 балла. Замкнула тройку лидеров 23-летняя спортсменка из США Мэрайя Белл — 212,89 балла.

Как сообщал 5-tv.ru, Алена Косторная обошла Загитову и по результатам короткой программы. Жюри оценили выступление юной россиянки в 76,55 балла. Олимпийская чемпионка отстала от нее на 2,31 балла.