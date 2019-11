Видео: Алена Косторная вырвала у Загитовой победу на этапе Гран-при во Франции

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в одиночном катании на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования прошли во французском Гренобле.

Вечером 2 ноября Алена Косторная победила в произвольной программе, набрав 159,45 балла. По итогам двух программ 16-летняя Косторная получила 236,00 балла. На странице ISU в Twitter появился небольшой видеофрагмент с выступления Косторной.

Right to the music! Alena Kostornaia wins the Ladies event at Grenoble 🏆



