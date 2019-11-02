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  4. Видео: Алена Косторная вырвала у Загитовой победу на этапе Гран-при во Франции

Видео: Алена Косторная вырвала у Загитовой победу на этапе Гран-при во Франции

, 23:40 Видео 77

Юная фигуристка заняла первое место с результатом 236 баллов. Олимпийская чемпионка получила почти на 20 баллов меньше.

Фото: www.globallookpress.com / Kalle Parkkinen

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в одиночном катании на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования прошли во французском Гренобле.

Вечером 2 ноября Алена Косторная победила в произвольной программе, набрав 159,45 балла. По итогам двух программ 16-летняя Косторная получила 236,00 балла. На странице ISU в Twitter появился небольшой видеофрагмент с выступления Косторной.

Второе место после двух дней соревнований заняла 17-летняя Алина Загитова с результатом 216,06 балла. Замкнула тройку лидеров 23-летняя спортсменка из США Мэрайя Белл — 212,89 балла.

Как сообщал 5-tv.ru, Алена Косторная обошла Загитову и по результатам короткой программы. Жюри оценили выступление юной россиянки в 76,55 балла. Олимпийская чемпионка отстала от нее на 2,31 балла.

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