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  4. Косторная обошла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Косторная обошла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

, 4:54 Видео 66

16-летняя фигуристка опередила олимпийскую чемпионку на 2,31 балла.

Фото: www.globallookpress.com / Kalle Parkkinen

16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует по результатам короткой программы на этапе Гран-при во Франции. Выступление спортсменки жюри оценили в 76,55 баллов. На 2,31 балла от нее отстала олимпийская чемпионка мира Алена Загитова. За этап 17-летняя россиянка набрала 73,14 балла.

Тройку лидеров замыкает американка Мэрайя Белл, получившая 70,25 балла.

По информации Sports.ru, судьи снизили баллы россиянкам за ошибки в исполнении прыжков. По мнению Косторной, эксперты оценили ее выступление недостаточно высоко. Однако ее соотечественнице повезло еще меньше. Загитову оштрафовали за превышение времени и нечистый каскад.

Серия Гран-при проходит во французском Гренобле с 1 по 3 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пуговица лишила российских фигуристов целого балла в ритм-танце на Гран-при.

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