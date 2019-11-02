Косторная обошла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует по результатам короткой программы на этапе Гран-при во Франции. Выступление спортсменки жюри оценили в 76,55 баллов. На 2,31 балла от нее отстала олимпийская чемпионка мира Алена Загитова. За этап 17-летняя россиянка набрала 73,14 балла.

Тройку лидеров замыкает американка Мэрайя Белл, получившая 70,25 балла.

По информации Sports.ru, судьи снизили баллы россиянкам за ошибки в исполнении прыжков. По мнению Косторной, эксперты оценили ее выступление недостаточно высоко. Однако ее соотечественнице повезло еще меньше. Загитову оштрафовали за превышение времени и нечистый каскад.

Серия Гран-при проходит во французском Гренобле с 1 по 3 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пуговица лишила российских фигуристов целого балла в ритм-танце на Гран-при.