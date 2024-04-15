«Различие четкое»: Макрон о подходах к командам из России и Израиля на Олимпиаде

Израильские спортсмены выступят на соревнованиях в Париже под своим флагом, но россиянам это делать запретили.

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему спортсмены из Израиля могут выступать на Олимпийских играх — 2024 под своим флагом, а из России — нет. По его словам, в первом случае «совсем другая ситуация». Заявление президент сделал в эфире телеканала BFMTV.

«Израиль стал жертвой террористической атаки <…> Мы можем не соглашаться с Израилем в отношении способов реагирования и защиты себя, но мы не можем сказать, что Израиль является нападающим, и поэтому различие очень четкое», — сказал он.

Олимпийские игры 2024 года в Париже

Игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля. О допуске российских спортсменов к олимпийским состязаниям в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го. МОК принял такое решение, но при этом прописал множество условий.

Так, требования включают запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Все сборные отстранены, из календаря удалены все турниры в России и Белоруссии. Теннисисты из обеих стран будут соревноваться без ограничений, но только в нейтральном статусе. Таковы решения ITF, Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина потребовала не допускать российских борцов к Олимпиаде в Париже.