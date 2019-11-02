Стали известны новые подробности в деле об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его родственника в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, после того, как злоумышленник расстрелял Эльджкариева и вместе с подельниками скрылся на BMW X7. Отследив камеры видеонаблюдения, полиция обнаружила внедорожник с данными номерами на проспекте Вернадского, неподалеку от места убийства. Вскоре правоохранители задержали хозяина данного авто, который, как оказалось, вместе с семьей ходили в цирк. По словам владельца автомобиля, машина снабжена системой спутникового слежения, проверка показал, что внедорожник все время стоял на том самом месте, где его изначально припарковали.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с камер наблюдения, зафиксировавших, как предполагаемые злоумышленники бросают автомобиль на проспекте Вернадского в Москве.