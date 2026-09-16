Жених дочери Любови Успенской обматерил зрителей в прямом эфире

Жених дочери певицы Любови Успенской обматерил зрителей в прямом эфире. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроникер».

Поклонники Татьяны Плаксиной, дочери Любови Успенской, были рады, когда она познакомила их с новым избранником — молодым искусствоведом Артемом Москвиным. Но недавние эфиры с его участием сильно разочаровали публику.

Трансляции, которые пара регулярно проводит, начали тревожить аудиторию. В одной из нарезок Артем жестко обругал хейтеров, обозвав дешевками тех, кто отговаривает Татьяну от брака. Это далеко не самое мягкое его высказывание. Задевают искусствоведа и комментарии о том, что он слишком прост для звездной наследницы.

«Мне дядя написал, что я чучело. Если я чучело, то только для того, чтобы таких ворон, как ты, отпугивать! Таких дешевок. Думаете, я простак, а Таня — звезда? Жизнь сложнее. Только кретины этого не понимают», — заявил он.

«Боже, что он несет?!» — шокированы зрители.

Совсем недавно Москвин сделал Татьяне предложение. Влюбленные не скрывали счастья на светских мероприятиях, и мало кто сомневался в искренности их чувств. Пару не смущает разница в возрасте — Плаксина старше жениха на 14 лет, и они уже строят совместные планы.

Любовь Успенская приняла будущего зятя — такого не случалось ни с одним из прежних избранников Плаксиной. Исполнительница даже признавалась, что в случае расставания встанет на сторону Артема. Москвин сумел очаровать маму возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что искусствовед Артем Москвин, возлюбленный дочери певицы Любови Успенской, публично обратился к Татьяне Плаксиной. Трогательное послание он оставил на своей странице в социальных сетях. Москвин опубликовал романтические фотографии с Плаксиной и признался, что она вдохновляет его и помогает двигаться вперед. По его словам, вместе они — сила, которая все преодолеет. Москвин назвал ее своей душой, духом и воздухом.

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