«Мотор отказал в полете»: Соседов раскрыл последние планы Евгения Броневицкого

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 78 0

Смерть артиста стала тяжелой утратой для представителей музыкальной индустрии.

Сергей Соседов раскрыл последние планы Евгения Броневицкого

Фото: Шамуков Руслан/ТАСС

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Евгений Броневицкий готовился к концерту незадолго до смерти

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о последних планах одного из основателей ансамбля «Поющие гитары» Евгения Броневицкого, который скончался на 82-м году жизни. По его словам, артист готовился к большому концерту коллектива в Санкт-Петербурге, однако не успел принять в нем участие. Об этом Соседов рассказал MK.RU.

Смерть Евгения стала тяжелой утратой для представителей музыкальной индустрии. Соседов отметил, что Броневицкий оставался активным и продолжал работать. По словам критика, музыкант должен был выступить на ноябрьском концерте «Поющих гитар», который готовился в Санкт-Петербурге.

«Поющие гитары» готовили в ноябре большой концерт в Санкт-Петербурге, где он должен был участвовать. Евгений Саныч готовился. Мотор отказал в полете… Очень и очень жаль. Концерт будет, но уже без него», — рассказал Сергей Соседов.

Критик также вспомнил участие Броневицкого в шоу «Суперстар!». Тогда коллектив «Поющие гитары» одержал победу в проекте. Соседов подчеркнул, что артист оставил после себя впечатление интеллигентного и спокойного человека. По его словам, несмотря на возраст, Броневицкий не жаловался на трудности и с уважением относился к коллегам.

«Броневицкий — очень достойный человек. Питерская культура: никаких капризов на проекте, ничего такого не было. <…> Интеллигентный, мягкий, тонкий, очень приятный», — отметил музыкальный критик.

Соседов также рассказал о теплых отношениях Евгения Броневицкого с певцом Стасом Пьехой, которому музыкант приходился двоюродным дедушкой. По словам критика, родственники с большой теплотой относились друг к другу.

Евгений Броневицкий был одним из создателей первого в СССР вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Коллектив оказал большое влияние на развитие отечественной эстрады и стал одним из самых известных музыкальных проектов своего времени.

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