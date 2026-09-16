Неспокойные дни для метеозависимых: магнитная буря накроет Землю 17 сентября

Магнитная буря накроет Землю 17 сентября

Метеозависимым людям стоит подготовиться к возможным геомагнитным возмущениям: ученые прогнозируют магнитную бурю в середине сентября. Пик активности ожидается 17 сентября. Об этом сообщило URA.RU.

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, вероятность начала магнитной бури 17 сентября составляет 56%. Еще 35% приходится на вероятность отдельных геомагнитных возмущений, а шанс сохранения полностью спокойной магнитосферы оценивается всего в 9%.

Ожидается, что индекс Kp может подняться до отметки пять, что соответствует слабой магнитной буре. Планетарный индекс Ap в этот день прогнозируется на уровне 22, что также указывает на повышение геомагнитной активности.

Нестабильная ситуация может сохраняться в течение нескольких дней:

16 сентября — вероятность магнитной бури оценивается в 51%, возмущений — в 30%. Индекс Kp может достигнуть пяти.

17 сентября — ожидается максимальная активность. Вероятность бури составляет 56%, возмущений — 35%, спокойного состояния магнитосферы — 9%.

18 сентября — ситуация начнет улучшаться: вероятность бури снизится до 26%, а вероятность спокойной обстановки вырастет до 39%. Индекс Kp может опуститься до двух-трех.

После 18 сентября, по предварительным расчетам специалистов, магнитосфера должна стабилизироваться. Небольшие возмущения возможны в период с 24 по 26 сентября, однако сильных бурь до конца месяца пока не прогнозируется.

Во время периодов повышенной геомагнитной активности метеозависимым людям рекомендуют внимательнее относиться к своему самочувствию. Специалисты советуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды, избегать чрезмерных нагрузок и стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями важно продолжать прием назначенных препаратов и при ухудшении состояния обращаться к врачу.

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