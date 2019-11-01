ЛНР объявила о завершении разведения войск в районе Золотого

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) завершила разведение сил на линии соприкосновения в районе Золотого. Об этом сообщает ФАН.

Подробности о разведении рассказал руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

По его словам, Народная милиция выполнила все мероприятия по отводу войск и вооружений в соответствии с графиком, согласованном в Минске. Представители ЛНР уже сообщили об этом в миссию ОБСЕ. Теперь они ждут информации о разведении на украинской стороне, пишет «Луганскинформцентр».

На его сайте также сообщается, что украинские силовики обстреляли территорию ЛНР в районе Санжаровки, нарушив режим прекращения огня. Примерно в десять часов утра боевики выпустили восемь гранат из станкового противотанкового гранатомета.

Разведение сил в районе Золотого началось 29 октября. За процессом наблюдают представители ОБСЕ. Как ранее сообщал 5-tv.ru, Киев и ЛНР должны завершить развод сил к 13:00 по московскому времени.