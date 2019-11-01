  1. Пятый канал
  4. ЛНР объявила о завершении разведения войск в районе Золотого

ЛНР объявила о завершении разведения войск в районе Золотого

, 13:34 121

Представители самопровозглашенной республики ждут подтверждения об отводе сил и средств от украинской стороны.

Фото: ТАСС/Река Александр

Тема:
Украинский кризис 227

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) завершила разведение сил на линии соприкосновения в районе Золотого. Об этом сообщает ФАН.

Подробности о разведении рассказал руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

По его словам, Народная милиция выполнила все мероприятия по отводу войск и вооружений в соответствии с графиком, согласованном в Минске. Представители ЛНР уже сообщили об этом в миссию ОБСЕ. Теперь они ждут информации о разведении на украинской стороне, пишет «Луганскинформцентр».

На его сайте также сообщается, что украинские силовики обстреляли территорию ЛНР в районе Санжаровки, нарушив режим прекращения огня. Примерно в десять часов утра боевики выпустили восемь гранат из станкового противотанкового гранатомета.

Разведение сил в районе Золотого началось 29 октября. За процессом наблюдают представители ОБСЕ. Как ранее сообщал 5-tv.ru, Киев и ЛНР должны завершить развод сил к 13:00 по московскому времени.

Тема:
Украинский кризис 227
1 нояб
В Донбассе готовятся к разведению сил в районе города Золотое
30 окт
В Киеве впервые подрались депутаты Рады нового созыва — видео
30 окт
Сотни людей устроили в Киеве митинг против отвода украинских сил в Донбассе
30 окт
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса животными
29 окт
Дату отвода войск в Петровском засекретили
29 окт
Владимир Зеленский сравнил Украину с корпорацией Apple — видео
29 окт
Украина готова к прямым поставкам газа из России
28 окт
Путин и Меркель обсудили по телефону транзит газа через Украину
28 окт
На Украине отмечают 75-летие освобождения от фашистских захватчиков — видео
28 окт
МВД Украины подтвердило вывоз националистами оружия из Донбасса

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

15:02
«Очень много людей слегло»: сотрудник Мариинки рассказал об отравлении на гастролях
14:52
МИД: Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями
14:43
Дакота попросила «Zастрелить» ее в новом треке, если она вернется к прошлому
14:36
Роспотребнадзор начал проверку после отравления артистов Мариинки в Москве
14:26
Четырехлетняя девочка чудом выжила при падении с 17 этажа
14:14
Опубликован трейлер клипа Линдеманна из Rammstein, снятого на «Ленфильме»

Сейчас читают

Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!
«Какой вид сзади!» Глюкоза не постеснялась потолстеть и поседеть на Хэллоуин
Отец убитого в детсаду в Нарьян-Маре ребенка никогда не видел подозреваемого

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев