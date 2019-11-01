В Донбассе готовятся к разведению сил в районе города Золотое

Всего несколько часов остается до полного разведения сил конфликтующих сторон в Донбассе. Сегодня в час дня по московскому времени Киев и ЛНР должны завершить процесс в районе города Золотое.

За зеркальным отводом военной техники на один километр от линии разграничения в эти минуты пристально наблюдают сотрудники ОБСЕ и представители Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

«На сегодняшний момент можно констатировать, что процесс разведения сил и средств идет в штатном режиме. Мы обсудили дальнейшие шаги — это окончания самого процесса разведения сил и средств, уведомление ОБСЕ и переход к демонтажу фортификационных сооружений», — руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

Отвода вооружения из города сейчас больше всего ждут местные жители, которые устали от постоянного страха за свою жизнь.

Разведение сил конфликтующих сторон в Донбассе — одно из условий проведения саммита «нормандской четверки». Процесс планировали уже несколько раз. Но он срывался из-за отказа Киева выполнять пункты договора.

Три дня назад украинские власти заявили о готовности отвести войска из Золотого. Стороны также условились развести силы в населенном пункте Петровское. Технику начнут выводить 4 ноября.