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  4. Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы

Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы

, 7:32 Видео 412

Мурат Налчаджиоглу провел вместе с дочерью Софией выходные, пока ее мать находится на гастролях.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Терещенко; Instagram @muratnalca

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию. Кадры с ней он выложил в сторис своего Instagram-аккаунта.

Пока Ани Лорак находится на гастролях, воспитанием ее дочери занимается няня. 

Отец тоже не часто видится с девочкой, поскольку живет в Киеве. Для встречи с ребенком он периодически приезжает в Москву. В этот раз они вместе провели выходные. Важнейшие моменты Мурат снимал на видео и выкладывал в Instagram.

Так, папа и дочка вместе сходили по магазинам, побывали в развлекательном центре и поиграли дома на кухне. Там в кадр камеры Мурата и попала няня. Судя по всему, у нее с дочкой певицы сложились прекрасные отношения.

Как сообщал 5-tv.ru, Ани Лорак прожила вместе с Муратом Налчаджиоглу 14 лет. Певица ранее рассказала, что экс-супруг мало участвовал в воспитании их общего ребенка.

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