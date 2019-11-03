Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию. Кадры с ней он выложил в сторис своего Instagram-аккаунта.

Пока Ани Лорак находится на гастролях, воспитанием ее дочери занимается няня.

Отец тоже не часто видится с девочкой, поскольку живет в Киеве. Для встречи с ребенком он периодически приезжает в Москву. В этот раз они вместе провели выходные. Важнейшие моменты Мурат снимал на видео и выкладывал в Instagram.

Так, папа и дочка вместе сходили по магазинам, побывали в развлекательном центре и поиграли дома на кухне. Там в кадр камеры Мурата и попала няня. Судя по всему, у нее с дочкой певицы сложились прекрасные отношения.

Как сообщал 5-tv.ru, Ани Лорак прожила вместе с Муратом Налчаджиоглу 14 лет. Певица ранее рассказала, что экс-супруг мало участвовал в воспитании их общего ребенка.