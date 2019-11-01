  1. Пятый канал
  4. «Папа был как гость»: Ани Лорак высказалась об отношениях экс-супруга с дочерью

«Папа был как гость»: Ани Лорак высказалась об отношениях экс-супруга с дочерью

, 13:25 44

По словам певицы, бывший муж мало участвовал в воспитании дочери.

Фото: Instagram @anilorak

Певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, заявила в интервью журналу «OK!», что экс-муж мало проводил времени с дочерью и не принимал активного участия в ее воспитании.

«По большому счету мой бывший муж и так мало участвовал в ее воспитании, у нее нет таких воспоминаний, что он прямо все время был рядом с ней. Папа был как гость на празднике — сегодня он так и продолжает появляться» — отметила звезда.

Вместе с Муратом Налчаджиоглу певица прожила 14 лет. В браке появилась дочь София, однако сохранить отношения ради ребенка пара не смогла. Сейчас певица не препятствует Мурату общаться с дочерью. По словам артистки, у них искренние отношения. Кроме того, Ани старается поддерживать авторитет отца своего ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что выразительный взгляд Ани Лорак пленил фанатов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

13:34
ЛНР объявила о завершении разведения войск в районе Золотого
13:25
«Папа был как гость»: Ани Лорак высказалась об отношениях экс-супруга с дочерью
13:17
Правоохранители задержали охранника, пустившего в детский сад предполагаемого убийцу
13:09
Бой «Сергей Ковалев VS Сауль Альварес»: Кто «Тузик», а кто «грелка»?
13:07
«Сладенькая!» Фото «русской Кардашьян» в крохотном боди и чулках взорвало сеть
12:55
Торговый центр полыхает во Владимирской области — огненное видео

Сейчас читают

Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!
«Какой вид сзади!» Глюкоза не постеснялась потолстеть и поседеть на Хэллоуин
Отец убитого в детсаду в Нарьян-Маре ребенка никогда не видел подозреваемого

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев