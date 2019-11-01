«Папа был как гость»: Ани Лорак высказалась об отношениях экс-супруга с дочерью

Певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, заявила в интервью журналу «OK!», что экс-муж мало проводил времени с дочерью и не принимал активного участия в ее воспитании.
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Вместе с Муратом Налчаджиоглу певица прожила 14 лет. В браке появилась дочь София, однако сохранить отношения ради ребенка пара не смогла. Сейчас певица не препятствует Мурату общаться с дочерью. По словам артистки, у них искренние отношения. Кроме того, Ани старается поддерживать авторитет отца своего ребенка.
Ранее 5-tv.ru писал, что выразительный взгляд Ани Лорак пленил фанатов.