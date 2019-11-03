Крупный пожар разгорелся в подмосковном Жуковском. Пожарные борются с огнем в многоэтажном складском помещении на улице Кооперативная. В настоящее время огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 1750 метров. Сведения о пострадавших не поступали.