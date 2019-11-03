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  4. Многоэтажный склад загорелся в Жуковском — видео

Многоэтажный склад загорелся в Жуковском — видео

, 6:23 Срочная новость 37

Пожарные борются с огнем на площади 1750 метров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lidia Mukhamadeeva; 5-tv.ru

Крупный пожар разгорелся в подмосковном Жуковском. Пожарные борются с огнем в многоэтажном складском помещении на улице Кооперативная. В настоящее время огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 1750 метров. Сведения о пострадавших не поступали.

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