Крупный пожар разгорелся в подмосковном Жуковском. Пожарные борются с огнем в многоэтажном складском помещении на улице Кооперативная. В настоящее время огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 1750 метров. Сведения о пострадавших не поступали.
Многоэтажный склад загорелся в Жуковском — видео
Сегодня, 6:23 Происшествия Срочная новость 37
Пожарные борются с огнем на площади 1750 метров.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lidia Mukhamadeeva; 5-tv.ru
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