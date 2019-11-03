  1. Пятый канал
  4. «А пупок-то где?» Фанаты в замешательстве из-за фото Саши Черно в нижнем белье

«А пупок-то где?» Фанаты в замешательстве из-за фото Саши Черно в нижнем белье

, 8:20 Фото 1 601

Звезда «Дома-2» с аппетитными формами приняла участие в откровенной фотосессии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @sasha_cherno93_official

Звезда «Дома-2» Саша Черно опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена в нижнем белье. Поклонников заинтересовало, почему на снимке не видно пупка.

На фото Саша Черно запечатлена в нижнем белье белого цвета. Правую руку она держит на оконной раме и смотрит прямо в камеру. Нижняя граница кадра находится на уровне трусов с высокой талией.

Instagram @sasha_cherno93_official

Пупок звезды вполне может быть скрыт под нижним бельем, но в комментариях его исчезновение объясняют ретушью и фоторедакторами.

«А пупок-то где?»

«Делала себя худее с фотошопом, аж пупок закрасила»;

«Фотошоп видно, складку под грудью заретушировали», — пишут пользователи.

Опубликованный знаменитостью снимок был сделан в рамках ее фотосессии для журнала «Дом-2». Все фото недавно появились в Instagram-аккаунте издания.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Черно худеет на газировке и тортиках.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 3 ноября: Тельцы, вы — секс-бомбы!

Последние новости

9:28
Ковалев проиграл Альваресу и не смог защитить титул чемпиона мира WBO
9:15
«Очень сочная»: младшая сестра Нюши показала «аппетитные» формы
8:59
«Мужчины занервничали»: Юлия Меньшова опубликовала интригующие фото из отпуска
8:46
«Не зарекайся»: Плющенко вспомнил, что обещал никогда не делать из сына фигуриста
8:33
Washington Post рассказала о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине
8:20
«А пупок-то где?» Фанаты в замешательстве из-за фото Саши Черно в нижнем белье

Сейчас читают

Наталья Штурм примерила купальники, из-за которых мужчины могут развернуть яхты
Гороскоп на 3 ноября: Тельцы, вы — секс-бомбы!
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев