«А пупок-то где?» Фанаты в замешательстве из-за фото Саши Черно в нижнем белье

Звезда «Дома-2» Саша Черно опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена в нижнем белье. Поклонников заинтересовало, почему на снимке не видно пупка.

На фото Саша Черно запечатлена в нижнем белье белого цвета. Правую руку она держит на оконной раме и смотрит прямо в камеру. Нижняя граница кадра находится на уровне трусов с высокой талией.

Instagram @sasha_cherno93_official

Пупок звезды вполне может быть скрыт под нижним бельем, но в комментариях его исчезновение объясняют ретушью и фоторедакторами.

«А пупок-то где?»

«Делала себя худее с фотошопом, аж пупок закрасила»;

«Фотошоп видно, складку под грудью заретушировали», — пишут пользователи.

Опубликованный знаменитостью снимок был сделан в рамках ее фотосессии для журнала «Дом-2». Все фото недавно появились в Instagram-аккаунте издания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) 2 Ноя 2019 в 6:33 PDT

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Черно худеет на газировке и тортиках.