Фото: Пышка из «Дома-2» худеет на газировке и тортиках

Звезда «Дома-2» Саша Черно, отличающаяся своими пышными формами, рассказала о необычной диете. Девушка сбрасывает вес, употребляя десерты и сладкую газировку.

Как рассказала участница телестройки на своей странице в Instagram, сейчас ее вес составляет почти 140 килограммов. Долгое время Саша думала, что упрекая ее в лишнем весе общество просто навязывает ей свои стандарты. Однако сейчас она осознала, что была неправа.

«Мне в последнее время тяжело было даже ходить, я начала понимать, что я потихоньку превращаюсь в кусок сала», — откровенно признается Саша.

Instagram @sasha_cherno93_official

Теперь девушка сидит на диете. Однако строгой ее назвать никак нельзя — в рацион Черно входят все ее любимые сладости. Единственное, от чего пришлось отказаться теледиве — белковые продукты.

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«Я могу есть свои любимые печеньки, крем с торта, газировку. Но нельзя белок! Ни в каком виде абсолютно», — объяснила Саша подписчикам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Черно отвесила смачную оплеуху мужу во время ссоры.