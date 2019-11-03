«Не зарекайся»: Плющенко вспомнил, что обещал никогда не делать из сына фигуриста

Евгений Плющенко накануне своего 37-летия сам опубликовал компрометирующее его видео. В ролике, появившемся на странице спортсмена в Instagram, он заявляет, что никогда не отдаст сына в фигурное катание.

Сейчас шестилетний Саша с большим успехом выступает на международных соревнованиях и тренируется вместе с папой. Но несколько лет назад, когда мальчика только учили стоять на коньках, его именитый отец был уверен: этот вид спорта точно не для него.

«Топ-топ делай! Сынуль, ну в фигурное катание не пойдем точно, я тебе отвечаю!», — уверяет Плющенко-старший на архивном видео.

При этом фигурист, публикуя ролик, сам дал себе наставление: никогда не зарекаться. Солидарны с ним оказались и его поклонники, поддержав кумира в комментариях.

«Папа сказал — папа сделал»;

«Не пошли так не пошли!» — подшучивают фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Плющенко победил в соревнованиях по фигурному катанию.