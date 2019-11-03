Фото: «австралийская Кардашьян» разделась по совету бойфренда

«Австралийская Кардашьян» Холи-Дейз Кофи побаловала подписчиков фото в стиле ню. Блогер-серфенгистка поделилась пикантным снимком на своей странице в Instagram.

На фотографии Холи-Дейз лежит на побережье животом вниз. На ее поясницу склонил голову бойфренд Кофи. Благодаря ракурсу нельзя сказать наверняка, есть ли на девушке купальник. Кроме того, подписчики «австралийской Кардашьян» заметили, что верх бикини она точно не надела.

Instagram @hollydazecoffeyyy

«Он сказал, я выгляжу лучше без одежды», — пояснила модель в описании публикации в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийская Кардашьян» показала, что умеет не только красиво позировать перед камерой.