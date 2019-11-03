  1. Пятый канал
  4. Фото: «австралийская Кардашьян» разделась по совету бойфренда

Фото: «австралийская Кардашьян» разделась по совету бойфренда

, 12:58 Фото 1 290

Девушка опубликовала снимок без одежды, уверяя, что так больше нравится ее возлюбленному.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy

«Австралийская Кардашьян» Холи-Дейз Кофи побаловала подписчиков фото в стиле ню. Блогер-серфенгистка поделилась пикантным снимком на своей странице в Instagram.

На фотографии Холи-Дейз лежит на побережье животом вниз. На ее поясницу склонил голову бойфренд Кофи. Благодаря ракурсу нельзя сказать наверняка, есть ли на девушке купальник. Кроме того, подписчики «австралийской Кардашьян» заметили, что верх бикини она точно не надела.

Instagram @hollydazecoffeyyy

«Он сказал, я выгляжу лучше без одежды», — пояснила модель в описании публикации в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийская Кардашьян» показала, что умеет не только красиво позировать перед камерой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 3 ноября: Тельцы, вы — секс-бомбы!

Последние новости

14:10
Следователи проверяют Mazda CX-7, найденную недалеко от места убийства Эльджаркиева
13:51
Арестованный в Израиле россиянин Бурков рассчитывает вернуться на родину
13:35
«Невероятно»: челябинская чиновница спела вместе с Темниковой
13:23
Названо самое смертоносное место планеты
13:09
Фитнес-тренер ранил мужчину из «травмата» в Москве
12:58
Фото: «австралийская Кардашьян» разделась по совету бойфренда

Сейчас читают

Видео нокаута Сергея Ковалева в бою с мексиканцем Саулем Альваресом
Наталья Штурм примерила купальники, из-за которых мужчины могут развернуть яхты
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев