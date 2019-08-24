«Австралийская Кардашьян» показала, что умеет не только красиво позировать перед камерой

Восходящая Instagram-звезда, известная как «австралийская Кардашьян», активно занимается серфингом. Девушка не стесняется демонстрировать роскошные формы во время катания — на новом видео, появившемся в ее аккаунте, модель, называющая себя Holly-Daze Coffey, в очередной раз выставила на всеобщее обозрение видео с занятий серфингом.

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Как оказалось, любительница пляжного спорта совсем не против пошалить — в начале ролика блогер неожиданно толкает свою подругу в воду, как бы призывая своих подписчиков не терять времени и наслаждаться летом. Затем в кадре появляется сама «австралийская Кардашьян», демонстрирующая не только отличное владение доской, но и шикарные формы в черном бикини, благодаря которым она и получила мировую известность.

Поклонники «австралийской Кардашьян» буквально потеряли дар речи от новой публикации — в комментариях они выражают свой в восторг в основном при помощи эмодзи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пышные формы «русской Кардашьян» в прозрачном кружеве взбудоражили сеть.