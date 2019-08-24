  1. Пятый канал
  4. «Австралийская Кардашьян» показала, что умеет не только красиво позировать перед камерой

«Австралийская Кардашьян» показала, что умеет не только красиво позировать перед камерой

, 4:34 Видео 86

Набирающая популярность модель-серфенгистка похвасталась не только шикарной фигурой, но и спортивными успехами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @hollydazecoffeyyy

Восходящая Instagram-звезда, известная как «австралийская Кардашьян», активно занимается серфингом. Девушка не стесняется демонстрировать роскошные формы во время катания — на новом видео, появившемся в ее аккаунте, модель, называющая себя Holly-Daze Coffey, в очередной раз выставила на всеобщее обозрение видео с занятий серфингом.

Жена Юдашкина показала семейное поместье за 200 миллионов рублей

Как оказалось, любительница пляжного спорта совсем не против пошалить — в начале ролика блогер неожиданно толкает свою подругу в воду, как бы призывая своих подписчиков не терять времени и наслаждаться летом. Затем в кадре появляется сама «австралийская Кардашьян», демонстрирующая не только отличное владение доской, но и шикарные формы в черном бикини, благодаря которым она и получила мировую известность.

Поклонники «австралийской Кардашьян» буквально потеряли дар речи от новой публикации — в комментариях они выражают свой в восторг в основном при помощи эмодзи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пышные формы «русской Кардашьян» в прозрачном кружеве взбудоражили сеть.

Читайте также

+16° Днём +19°
Ночью +12°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!

Последние новости

5:42
«Судьбу искушаете»: суеверные фанаты не оценили образ Лизы Галкиной на фото
5:26
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
5:10
Видео: очевидцы сняли жуткое ДТП с двумя погибшими в Подмосковье
4:34
«Австралийская Кардашьян» показала, что умеет не только красиво позировать перед камерой
3:30
Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!
2:31
Участники «Тавриды-АРТ» выступили на одной сцене с легендами русского рока

Сейчас читают

Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!
Навка прокомментировала слухи об отказе Чернышева от гастролей якобы из-за болезни Заворотнюк
Евпатий Коловрат: что ни в коем случае нельзя делать 24 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги