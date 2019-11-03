В «Инкермане» рассказали, чем удивили гостей на «Ноябрьфесте»

Винно-гастрономический фестиваль «Ноябрьфест» собрал рекордное количество гостей. Мероприятие, проходящее в Крыму с 1 по 3 ноября, посетили около десяти тысяч человек. По словам министра курортов и туризма республики, этот показатель в два раза превышает цифры 2018 года.
Гости мероприятия были приглашены в 11 винных хозяйств на территории полуострова. Для них были организованы бесплатные экскурсии и дегустации. Двери для посетителей распахнул и Инкерманский завод марочных вин.
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Руководитель предприятия отметила, что в 2019 году винодельня удивила гостей новым сортом вина из коллекции «Севре» («Севастопольский регион» — Прим.ред.), которое по праву обрело огромную популярность среди посетителей «Ноябрьфеста».
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Гендиректор завода особо отметила, что «Инкерман» старается не отступать от своих традиций.
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Стоит отметить, что один из образцов продукции Инкерманского завода марочных вин — из Севастополя — завоевал титул «Лучшее вино России» среди выдержанных аналогов.
Все желающие стать гостями «Ноябрьфеста» накануне прошли регистрацию на официальном сайте мероприятия. Сейчас, чтобы оказаться среди гостей фестиваля, необходимо приобрести флаеры при входе на площадки, показав удостоверение личности.
Ознакомиться с условиями посещения мероприятия можно на его официальном сайте, перейдя по ссылке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что гости «Ноябрьфеста» оценили вина завода «Массандра» со 125-летней историей.