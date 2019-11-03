В «Инкермане» рассказали, чем удивили гостей на «Ноябрьфесте»

Винно-гастрономический фестиваль «Ноябрьфест» собрал рекордное количество гостей. Мероприятие, проходящее в Крыму с 1 по 3 ноября, посетили около десяти тысяч человек. По словам министра курортов и туризма республики, этот показатель в два раза превышает цифры 2018 года.

Гости мероприятия были приглашены в 11 винных хозяйств на территории полуострова. Для них были организованы бесплатные экскурсии и дегустации. Двери для посетителей распахнул и Инкерманский завод марочных вин.

« Сегодня проходит грандиозное событие — „Ноябрьфест“. Он проходит в Крыму под эгидой Министерства курортов. Проходит в „Массандре“, которая провела только недавно свое 125-летие. Сегодня масса людей интересуются винами — приходят, пробуют», — рассказала генеральный директор Инкерманского завода марочных вин Лариса Шимчук.

Руководитель предприятия отметила, что в 2019 году винодельня удивила гостей новым сортом вина из коллекции «Севре» («Севастопольский регион» — Прим.ред.), которое по праву обрело огромную популярность среди посетителей «Ноябрьфеста».

« Мы чувствовали интерес людей — они спрашивают, интересуются, хотят как можно больше знать о крымских винах, о российских винах, пытаются понять загадку вина », — отметила Лариса Шимчук.

Гендиректор завода особо отметила, что «Инкерман» старается не отступать от своих традиций.

« Мы через год встречаем свое 60-летие. Невзирая на такой небольшой возраст, у нас приверженность традициям. Те виноделы, которые работали, закладывали свои бутылочные коллекции» , — сказала руководитель предприятия.

Стоит отметить, что один из образцов продукции Инкерманского завода марочных вин — из Севастополя — завоевал титул «Лучшее вино России» среди выдержанных аналогов.

Все желающие стать гостями «Ноябрьфеста» накануне прошли регистрацию на официальном сайте мероприятия. Сейчас, чтобы оказаться среди гостей фестиваля, необходимо приобрести флаеры при входе на площадки, показав удостоверение личности.

Ознакомиться с условиями посещения мероприятия можно на его официальном сайте, перейдя по ссылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гости «Ноябрьфеста» оценили вина завода «Массандра» со 125-летней историей.